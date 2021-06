Galerii ja video: kuuldemängusari "Juuksur" jälgib eluolu juuksurisalongis

Raadioteatri uues lühilugude sarjas "Juuksur" võetakse kuulaja kaasa ühte Tallinna kesklinnamelust eemal asuvasse väikesesse juuksurisalongi, mis on kui pisike linnaväljak. See on kohtumis- ja suhtlemispaik erinevatele inimestele, kus kõrvuti ootavad pesu ja lõikust väiketööstur ja gümnasist, Hiiumaa mees koeraga ja Tallinna vanaproua lapselapsega, kooliaastast kurnatud õpetaja ja enese tähtsusest puhevil telesaatejuht.

Kuuldemängusarja autori Eva Koffi sõnul on kõigil neilt tegelastel midagi öelda. "Nad kõik toovad salongi kaasa tükikese oma elust, aga mis veelgi tähtsam, nende kõigi pilgud on selle tunnikese jooksul pööratud juuksuri, oma ilutegija poole, kellest võib juba järgmisel saada kuulaja, lohutaja, keeruliste elurägastike tagasipeegeldaja."

Peaosalist kehastab läbi sarja Hele Kõrve. Klientide ja kõrvaltegelaste rollis on Eduard Tee, Allan Noormets, Liis Lass, Margus Tabor, Maria Peterson, Ursula Ratasepp, Jan Ehrenberg jt.

"Juuksuri" on lavastanud Alo Kõrve, kelle jaoks on tegemist lavastajadebüüdiga Raadioteatris. "Mulle meeldiks selline pilt, kus "Juuksuri" sarja kuulaja kõnnib tänaval, klapid peas, vastutulijad jäävad teda vaatama, mõeldes, miks see inimene niimoodi muigab ja miks ta nii rõõmus on, tahaks ka," kirjeldas Alo Kõrve.

Sarja helirežissöör on Külli Tüli, toimetaja Pille-Riin Purje ja produtsent Tiina Vilu.

Kuuldemängusari "Juuksur" on Vikerraadios eetris alates 5. juunist, laupäeviti kell 10.30 ja 18.30. Sarja saab hiljem järelkuulata veebikanalis Jupiter.