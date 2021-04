Galerii ja video: Raadioteatri sünnipäeval esietendub Urmas Vadi värske kuuldemäng

Kuuldemängu "Kingitus" autor-lavastaja on Urmas Vadi, peaosas kõlab Terje Pennie. Kuuldemängu helirežissöörid on Külli Tüli ja Andres Olema, toimetaja Pille-Riin Purje.

Ikka me küsime, kust me tuleme, kes me oleme, miks me oleme just sellised? Mingeid vastuseid oleme oma küsimustele juba saanud, teame laulusalmist, et tüdrukud on tehtud jahust ja maasikavahust ning poisid on tehtud konnast ja kutsika hännast. Aga millest koosneb eestlane? Ja kus toimub Raadioteatri sünnipäev ja mida kinkida? Just neid küsimusi lahkab uhiuus kuuldemäng "Kingitus", mis esietendub Raadioteatri sünnipäeval korraga nii Vikerraadios kui ka Klassikaraadios.

Esmaspäeval, 12. aprillil, kuulutatakse välja ka Raadioteatri näitlejapreemia silmapaistva rolli eest 2020. aastal. Näitlejapreemia antakse parima osatäitmise eest kuuldemängus või järjejutu lugemise eest. Preemia eesmärk on jäädvustada Raadioteatri pikka traditsiooni eesti kultuuris ja väärtustada avalikkuse silmis näitlejate tööd kunstilise sõnaga raadios. Näitlejapreemia asutati 1998. aastal, esimene laureaat oli Aarne Üksküla. Aastate jooksul on auhinna saanud teiste seas Kalju Orro, Helene Vannari, Arvo Kukumägi, Anu Lamp, Tambet Tuisk, Tõnu Oja, Jan Uuspõld jt.

Raadioteatri sünnipäevaprogramm kuuldemängu ja näitlejapreemiaga kõlab Vikerraadios ja Klassikaraadios 12. aprillil kell 14.05.