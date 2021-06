Esimese Eri Klasi stipendiumi pälvib koori- ja orkestrijuht Tõnu Kaljuste

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond asutas stipendiumi eesti ettevõtjate toel oma 30. tegevusaasta tähistamiseks. Preemiaga tunnustatakse eesti kultuuris, hariduses, spordis või teaduses suure pühendumusega tegutsevat isikut. Stipendium on tunnustuseks senise töö eest ja innustuseks edaspidiseks. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal 7. juunil Eri Klasi sünniaastapäeval.

Sihtasutuse nõukogu otsustas üksmeelselt eesti ettevõtjate toetusgrupi heakskiidul, et esimese Eri Klasi stipendiumi laureaat on rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestrijuht Tõnu Kaljuste.

Tõnu Kaljuste on Eesti professionaalse koorikultuuri oluliseks tugisambaks ning Eesti kui kõrgetasemelise muusikariigi kuvandi üks loojatest maailmas. 1981. aastal asutas Tõnu Kaljuste Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja 1993. aastal Tallinna Kammerorkestri. Tema eestvedamisel said alguse mitu muusikaajalugu kujundavat koostööd heliloojate Veljo Tormise ja Arvo Pärdiga, kelle loomingut on ta tutvustanud paljudes maailma paikades, koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga. Ajalukku minev saavutus on 2014 Grammy-võit parima kooriesituse kategoorias Arvo Pärdi teose "Adam's Lament" eest. Aastatel 2010–2020 oli ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja dirigeerimisosakonna juhataja. Kaljuste on olnud veel Rootsi Raadio koori ja Madalmaade kammerkoori peadirigent. Alates 2004. aastast on Kaljuste tema enda asutatud projektiteatri Nargen Opera kunstiline juht. Tema eestvedamisel on 2006. aastast toimunud Nargenfestival.

"Eraldi väärib märkimist, et alates 2019. aasta sügisest jätkab Tõnu Kaljuste Eri Klasi tööd Tallinna Filharmoonias, olles selle kunstiline juht ja Tallinna Kammerorkestri peadirigent", ütles nõukogu esimees Olav Ehala.

Esimese stipendiumi suuruseks on 10 000 eurot. Stipendiumiga käib kaasas spetsiaalselt kujundatud medal. Stipendiumi pidulik üleandmine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi 30. juubelikontserdil 19. juunil Pirita kloostri varemetes.