Adamson-Ericu muuseum avab uksed kimononäituse ja värske püsiekspositsiooniga

Näitus "Kimono. Jaapani ilu puudutus" tutvustab esimest korda Eestis üht jaapani tuntumat ja kaunimat sümbolit – kimonot. Näitus teeb sissevaate jaapani kultuuri tekstiilikunsti ning igapäevaste ja pidulike kimonoliikide kaudu, mida kantakse eri aastaaegadel ning tähtsündmuste puhul. Eksponeeritud on käesoleva ning eelmise sajandi kimonod ja obid. Näitus koosneb kolmest üksteist täiendavast osast ning on valminud koostöös Rahvusvahelise Sumi-e Assotsiatsiooni, kunstnik Tokitomo Hisako ja fotograaf Aihara Kyōkoga.

Rahvusvaheline Sumi-e Assotsiatsioon on oma kollektsioonist näitusele saatnud traditsioonilist laadi kimonod. Kõik sellest kollektsioonist eksponeeritud kimonod on eri valmistajate loodud ja eelmisel sajandil reaalselt kantud. Väljapanek annab ülevaate traditsiooniliste kimonote materjalidest, kangamustritest ja dekoorielementidest, samuti pidulike peremärkide kasutusest.

Näituse teise osa moodustab esinduslik valik kimonoajaloo ning traditsiooniliste tekstiilitehnoloogiate uurija ja kunstniku Tokitomo Hisako loodud kimonote autorikomplektidest. Tokitomo on peaaegu 50 aastat töötanud jaapani tekstiili- ja värvimistehnoloogiaid uurides, kasutades ja õpetades. Näitusel on väljas 25 tema loodud komplekti, mis on valmistatud ja dekooriga kaunistatud iidseid värvimistehnoloogiaid kasutades.

Muuseumi keldrikorrusel eksponeeritakse tunnustatud jaapani fotograafi ja geišakultuuri uurija Aihara Kyōko fotosid Kyōto hanamachi geikode ja maikode kimonokandmise traditsioonidest. Hanamachi'd ehk geišade piirkonnad on autentselt ja ajas muutumatult elus hoidnud peent kimonote valmistamise ja kandmise kultuuri.

Püsinäitus "Adamson-Eric. Modernism ja mitmekülgsus" tutvustab legendaarse eesti kunstniku Adamson-Ericu loomemaailma, tuues nüüd uues kuues vaatajateni tema maali-, tarbe- ja ehtekunsti. Uus püsiekspositsioon, mis on saanud värske ruumilise lahenduse, toob selgelt välja kunstniku mitmekülgsuse nii tundliku maalija kui ka silmapaistva tarbekunstniku ja disainerina, rõhutades tema ideeküllust ja dünaamilist liikumist eri kunstivaldkondades. Eksponeeritud on ligikaudu 400 teost, mõni neist on väljas esimest korda.