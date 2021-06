Galerii: Adamson-Ericu muuseum avab remondijärgselt uksed kahe uue näitusega

Tallinna vanalinnas asuv Adamson-Ericu muuseum (Lühike jalg 3) on kuni 11. juunini remondi tõttu suletud, uksed avatakse aga uue näitusega "Kimono. Jaapani ilu puudutus" ja värske püsiväljapanekuga "Adamson-Eric. Modernism ja mitmekülgsus".

Näitus "Kimono. Jaapani ilu puudutus" tutvustab Jaapani üht tuntumat sümbolit – kimonot. Traditsioonilist laadi kimonod, aksessuaarid ja fotod annavad sissevaate jaapani kultuuri igapäevaelu, aastaaegade vaheldumise ning jaapanlaste elukaart tähistavate pidulike sündmuste kaudu. Näitusele on kaasatud ka kimonoajaloo ning traditsiooniliste tekstiilitehnoloogiate uurija ja kunstniku Tokitomo Hisako loodud kimonode autorikomplektid.

Näitusekuraatorid olid Kersti Koll ja Taimi Paves (Ars Orientalis), Jaapani töögruppi kuulusid Katori Kinsui, Tokitomo Hisako, Aihara Kyoko, näituse kujundas Mari Kurismaa. Väljapanek jääb avatuks kuni 21. novembrini.

Püsinäitus "Adamson-Eric. Modernism ja mitmekülgsus" tutvustab Eesti kunstniku Adamson-Ericu loomemaailma, tuues vaatajateni tema maali-, tarbe- ja ehtekunsti. Uus püsiekspositsioon, mis on saanud värske ruumilise lahenduse, toob selgelt välja kunstniku mitmekülgsuse nii tundliku maalija kui ka silmapaistva tarbekunstniku ja disainerina, rõhutades tema ideeküllust ja dünaamilist liikumist eri kunstivaldkondades. Eksponeeritud on ligikaudu 400 teost, mõni neist on väljas esimest korda.