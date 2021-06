Haapsalu raamatukogus on näitusel üle 100 elevandikuju

Haapsalu raamatukogu lugemissaalis seati üles Andi Veskioja erakogust pärit elevandikujude näitus. Veskioja kollektsioonis on kokku ligi 160 elevandikuju, millest 115 on näitusel väljas.

Veskioja elevandikujude kollektsiooni eksponeeritakse avalikult esimest korda. Näitus on avatud juuli alguseni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elevandikujude kogumine algas Veskioja sõnul ühe ammuse ostuga ning kujude arv on sealt alates aastate jooksul jõudumööda kasvanud.

"Ma arvan, et see oli üks 15-16 aastat tagasi. Laadal nägin ühte elevant ja mõtlesin, et miks mitte," rääkis Veskioja. Ligi pooled eksponaatidest on ta saanud kingituseks.

"Paljud tuttavad nägid, et mul kodus on kaks, kolm tükki ja tõid juurde ja nii nagu läkski edasi. Mulle just meeldib, kui on sellised erinevad, mitte ei ole üks stiil. India omad, Aafrika omad, iluelevandid, mõned on natuke naljakad, koomilised, et kõike oleks," rääkis Veskioja.