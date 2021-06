Narvas taastatakse kirikupõlengus kannatada saanud ikoone

Narva kunstigaleriis toimuvad päästetalgud on mastaabilt erakordsed. Talgutes osaleb üle 60 inimese, nende seas kunstitudengeid ja konservaatoreid kõigist Eesti muuseumidest.

"Ta on põlengus kahjustada saanud ja tahmunud. Tema klaas, mis siin ees oli, see oli purunenud ja siis, nagu näete on kahjustanud ka kuumusest, pisikesi kahjustusi on tekkinud. Kirjeldame kahjustused ja siis me otsustame, mis sellega saab," rääkis Eesti Kunstimuuseumi konservaator Tõnu Uusküla "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta on ikka kuuma saanud, see on kõik ju tahm. Kui vaadata lähemalt, siis siin on üles tõusnud värvikiht, mida tuleb puhastada ja kinnitada. Ma tahaks loota, et sellest saab täitsa sellise ikooni, millega jääksid kõik kirikulised ja kõik inimesed rahule," rääkis Eesti Vabaõhumuuseumi konservaator Marika Mängel.

Kokku on Narva kunstigaleriis praegu dokumenteerimisel ja taastamisel sadakond ikooni, millest enamik on päästetavad.

"Me katsume tööd teha umbes kuuekümne objektiga. Ülejäänud nelikümmend on nii tõsiste kahjustustega, et neid ei ole võimalik praegu siin nii-öelda torkida. Nad vajavad sellist tõsist kirurgilist lähenemist stuudios," ütles Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juht Linda Lainvoo.

Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani Ikooni kiriku ikoonide päästetalgud kestavad neljapäevani.