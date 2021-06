Saulti uus album on avalik vaid 99 päeva

Briti bänd Sault teatas uuest albumist "Nine" ning viitas ka asjaolule, et albumit on võimalik alla laadida vaid 99 päeva.

Praeguseks neli albumit avaldanud Suurbritanniast pärit souli ja jazzi sugemetega Sault on siiani suutnud anonüümseks jääda ning keegi ei tea, kes praeguseks juba väga eduka bändi taga on.

Nüüd teatas bänd oma sotsiaalmeedias, et avaldab uue albumi "Nine", mis on voogedastusplatvormidel ja allalaadimiseks saadaval vaid 99 päeva. Lisaks veebile on võimalik albumit ka vinüülina soetada.

Bändi kodulehel olev loendur viitab sellele, et uus album jõuab kuulajateni 26. juunil.