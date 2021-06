Luuletused. Janika Läänemets

jõed tõusevad üle kallaste

havid tulevad tagasi nurmedele

lehmakarjade asemele

voortest saavad saared

majadest majakad

meist majakavahid

kes me igatsesime lastena merd

oskamata ujuda

võib-olla sellepärast saimegi

mere ilma soola

tuletornid tornide ja tuleta

ainult ääretu rohekashalli veevälja

ja maailmalõputühjuse

ja ikka, ikka ei oska me ujuda

istume igaüks oma maja trepil

ja ehitame igatsusest õnge

**

mis inimesed

me olime lastena vabapidamisel

ja kui tuli aeg meid viimaks puuri panna

avastati, et me ei mahu ära

jäimegi mööda metsi ja põlde kolama

kolame praegugi

kuigi metsi on nüüd vähem ja põldude asemel võsa

tammume karudena mahajäetud õunapuuaedades

ulume huntidena hallaudus

ja kui vahel harva satume külapoodi

näitame sosistajatele hambaid

ei, nii ei saa ikka elada, ühmatakse

kuidas küll, mis inimesed

meie vaatame neid ja mõtleme täpselt sedasama