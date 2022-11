Janika Läänemets: mulle meeldib olla kahevahel

Kõige varasemad luuletused, mis luulekogu kaante vahele said pärinevad 2018. aasta algusest ehk "Vihma ja kurbuse maja" koondab kokku Läänemetsa enam kui kolme aasta luuleloomingu.

Luuletama inspireerib poeeti keskkond, kus ta viibib. "Ma elan metsade ja põldude keskel," selgitas ta. Samuti saab ta inspiratsiooni unenägudest ja lapsepõlvest.

Oma loominguga meeldib Läänemetsa püsida nii-öelda kahevahel. "Piiri raskestimääratletavus ongi just see, mis mind paelub. See, et ei olegi ühte õiget vastust. Sellised kindlad vastused on tihti igavad, mulle meeldibki olla kahevahel ja eks ma luuletustes üritangi seda kahevahel oleku tunnet tabada – seda, kuidas sa oled ühe jalaga öös, ühe jalaga juba päevas," kirjeldas ta.

Paksude metsade vahel elav luuletaja leiab, et tänu looduskesksele kodukohale saab ta huvitava perspektiivi inimese ja looduse kooseksisteerimisele. "Kui õigustatult on saanud teemaks see, kuidas inimene on piltlikult pannud looduse enda eest taganema, siis mina oma kodukohas näen paljuski vastupidist. Näen, kuidas inimestest tühjaks jäänud kohad saavad taas osaks loodusest, kuidas loodus tungib peale, vallutab tühjad aiad ja majad," selgitas Läänemets.