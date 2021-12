*siin on alati november



ja sajab vahetpidamata vihma

siin pole teid, on porimülkad

ja kaevuvesigi on sogane

siin on seintel tapeediks hallitus

ja isegi täiskuu on kõdukarva

siin on kõigil kopsupõletik

ja raskekujuline melanhoolia