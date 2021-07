Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu ootab omakirjastatud väiketrükiste eksemplare

Arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipuse sõnul ollakse tänulikud kõigile, kes aitavad kirjandusmuuseumi arhiive veelgi rikastada. "Oleme ka varasematel aastatel kutsunud inimesi üles meile trükiseid saatma ning on kena näha, et meie sõnum on levinud ja meile tuuakse erinevaid teoseid, alustades laululehtedest ja lõpetades suurte müürilehtedega, mida me ei pruugi säilituseksemplaridena saadagi. Juba teist aastat järjest on näiteks Nõva kandi inimesed kinkinud meile mitmeid teoseid, sellel nädalal saime nende kogukonna esindajalt kaks Nõva pärandikultuuri kogumikku ja ühe luulekogu. Oleme väga tänulikud kõigile info levitajatele ning teoste toojatele," sõnas Kiipus.

Kiipus paneb seltside esindajatele ja koduloo-uurijatele südamele, et kui nad midagi enda kodukandi kohta välja peaksid andma, siis võiksid nad vähemalt ühe eksemplari ka Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogule saata.

Teretulnud on igasugused koduloolised väiketrükised alates laululehtedest ja lõpetades suurte müürilehtedega, vägagi oodatud on kõik ilma ISBNita väljaanded.

Teose üleandmise soovist palutakse teada anda Eesti Kirjandusmuuseumi meiliaadressile kirmus@kirmus.ee või telefonile 7377700 helistades. Füüsiliselt kohale saab teosed viia Tartusse aadressil Vanemuise 42, kuid soovijatel palutakse enne minekut ette helistada.