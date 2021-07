TAFF:fest paneb Haapsalus kõlama džässmuusika

Festivali peaesinaja on laupäeva hilisõhtul koos Raivo Tafenau ansambliga lavale astuv Rootsi džässmuusika suurkuju Nils Landgren, kes on kaasa löönud rohkem kui 500 albumil ning teinud koostööd ansamblite ja artistidega nagu ABBA, The Crusaders, Eddie Harris, Herbie Hancock ja paljud teised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks jõuavad festivalil publikuni muusikud nagu Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Petteri Hasa, Kadri Voorand, Susanna Aleksandra, Kalle Pilli ning koos politsei- ja piirivalveorkestri big-bändiga üles astuv Ivo Linna.

"Mul poeg ütles, et tead paps, teeme sellise festivali, kus muusikutel oleks väga hea olla! Kui muusikutel on hea olla, siis see paiskab ka igalt poolt sellise muusikalise energia ka publikusse ja siis lõpptulemus on see, et ka publikul on hea olla," ütles festivali kunstiline juht Raivo Tafenau.