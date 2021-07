Näitus "Meie kodune nõiaköök" toob külastajaini ravimtaimed ja käsitöö

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) osalussaalis on valminud näitus "Meie kodune nõiaköök", mis toob fookusesse ravimtaimed, käsitöö ja pereringis ühistegevuse. Kunstnike ja professionaalsete kuraatorite asemel on selle näituse kokku pannud üks ema koos kahe lapsega.

Helena-Reet Ennetile meeldib teha oma kätega asju, eriti üheskoos kahe tütrega. Ent kuna üks tütardest on autist, ei saa temaga käia tavalistes huviringides. Seetõttu otsustas naine ühist tegevust leida oma koduköögis.

"Köök ei ole ainult see koht, kus küpsetada, vaid meie peres on see koht, kus käsitööd teha, küpsetada, maalida, illustreerida, savitööd teha, ehteid valmistada ja kõike muud. Sellest tuligi see nimi, et see on nagu nõiduslik, kui palju on ühes köögis võimalik teha erinevaid asju," selgitas Ennet "Aktuaalsele kaamerale".

Võimaluse oma kolme aasta jooksul kogunenud maale, savinõusid ja ravimtaimi ERM-is näidata, sai pere läbi konkursi "Oma näitus" rahvahääletuse.

"Siis, kui see võit tuli teatavaks, oli täpselt see hetk, et kui inimesed guugeldavad, kuidas kolme tunniga kaheksa tundi magada, siis meil oli, et kuidas poole aastaga panna kokku üks näitus, mis oleks natukenegi ERM-i vääriline," ütles Ennet.

Eraldi osalusnäituste ruum on muuseumimaailmas ainulaadne, ent ERM-is möödub esimesest sellisest näitusest juba kümme aastat. Ideid, millest võiks valmida osalussaali näitus järgmisel aastal, ootab muuseum selle nädala lõpuni.

"Igal korral laekub konkursile 30 vahvat ideed. Kindlasti on igal inimesel mingi teema, millesse ta suhtub kirega ja tahab seda demonstreerida teistele. Meie omalt poolt pakume näituse teostust, visualiseerimist ja ka materiaalset tuge," rääkis ERM-i turundusjuht Kairi Ustav.

"Ärge kartke näitusi, näitus ei ole ainult see koht, kus tippkunstnikud ennast esitlevad. Osad tööd võivadki olla väga naivistlikud, kaasa arvatud minu enda maalid. Alguses arvatigi, et need on mu lapse maalid. Stiil ongi selline. Nii et võtke pintsel kätte ja tehke nii, et ise tunneksite rõõmu sellest," ütles Ennet.

Osalussaal asub ERM-i püsinäituse juures ning on külastajatele tasuta.