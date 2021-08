Otseülekanne kell 15: mõttetalgud Tallinna vanalinna tuleviku teemadel

"Eestlased on ikka teinud suuri asju talgukorras. Nüüd teeme seda mõttetalgutel – see on hea formaat sünergia tekkeks ja huvitatud poolte kokkuviimiseks," sõnas Tallinna vanalinna päevade juht Anne Velt.

"Vanalinna tuleviku pärast on lisaks elanikele hakanud koroonast tulenevalt muret tundma ka siin töötavad ja aega veetvad inimesed. Mõttetalgute osalejad on juba kirja pannud mitmeid häid ettepanekuid, mis aitaks vanalinna olukorda tulevikus parandada," lisas ta.

Oma ideid esitlevad Triin Talk (Eesti kunstiakadeemia), Mait Talu (Vanalinna Ettevõtjate Ühing), Marge Sassi (Tallinna linnamuuseum), Külli Karing (Eesti turismifirmade liit), Eero Kotli (Vanalinna selts), Tiina Mägi (Kodulinna maja), Kaarel Truu (muinsuskaitseamet).

Ideid tagasisidestavad Monika Haukanõmm (Tallinna kesklinna valitsus), Boris Dubovik (Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond), Simon Eiland (noor visionäär, EKA arhitektuuritudeng), Mart Luik (Tallinna strateegiakeskus), Ignar Fjuk (arhitekt).

Mõttetalguid illustreerivad spetsiaalselt selleks loodud visuaalid, mis on inspireeritud mõttetalguliste ideedest. Kunstnik Lumimari loob pildi "meie kõigi unistuste vanalinnast".

Vestlust modereerib ajakirjanik Toomas Luhats.