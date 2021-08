Linnafestival UIT puhub unustatud arhitektuurile elu sisse

Tartu eri nurkadesse ja salasoppidesse on kunstnikud Eestist ja välismaalt loonud kümme parasiitarhitektuuri installatsiooni. Laupäevani toimuv kunsti- ja linnafestivali UIT on uue elu sisse puhunud näiteks mahajäetud tehasehoonele, unustusse vajunud kinole ja endisele bensiinijaamale.

Kellele ei meeldiks mõnuleda keset Karlovat asuvas basseiniklubis? Ilmselt paljud linlased ei mäletagi, et endise füüsikahoone kõrval asub mahajäetud jahutusbassein.

80-ndatel ehitatud basseini, mida kunagi kasutama ei hakatudki, muutis Portugali kunstnik Nuno Pimenta logelemispaigaks. Kaks Tartu multifilmi animaatorit nägid parasiitarhitektuuri võimalust aga emajõe-äärsetes treppides. Nii tekkis trepiastmetele saunalava ning jõge ääristav metallvõre sai aluseks sauna seintele ja laele.

Linnafestivali UIT korraldaja Marie Kliiman ütles, et parasiitarhitektuur on eelkõige rohujuuretasandil projektid. "Kogukond, elanikud on ise näinud kuskil mingisuguseid puudujääke või just midagi mis on üle. Ja siis nad on sellest ise midagi vajalikku loonud. Kogemine on väga hea märksõna, saabki minna sisse, kogeda, mõne töö puhul leili visata ja nii edasi," rääkis Kliiman.

Kunstnikuduo Varvara ja Mar, kelle looming on sageli inspireeritud digimaailmast, otsustasid uue elu sisse puhuda endisele tanklale. Bensiini asemel müüvad nad krüptokunsti ehk NFT signatuuriga digitaalseid teoseid.

"Kogu see krüptomaailm on tegelikult sarnane kütuseärile. Pidevalt hinnad muutuvad, Mõni kaotab raha, mõni saab ratsa rikkaks ja päris paljud kunstnikud ka sellest elavad. Meie jaoks kui meediakunstnikele on see positiivne, sest lõpuks ometi saadakse aru et ka digikunstil on oma väärtus ja ta on unikaalne," lausus Varvara.

Tartusse loodi ka mõtete vahetamiseks loodud ruum. "Juba esimesest päevast saati kui me tulime siia ehitama ja värvima, kohalikud tulevad ja küsivad mis uus äri siia tuleb. Et kas saab suitsu osta või bensiini. Siis me ikka räägime et me teeme siin kunsti ja saab tulla arutlema erinevatel teemadel, NFTga seotud," sõnas Varvara.

Kõik kümme installatsiooni leiab Tartu pealt üles festivali kodulehel oleva kaardi abil.