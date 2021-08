Galerii. Festivali Uit raames kerkis Tartusse kümme linnaparasiiti

Installatsiooniprogrammi raames loodi Tartusse kümme linnaparasiiti. Nii kohalikud kui ka välisriikide kunstnikud vaatasid linna n-ö parasiidi pilguga, otsides uusi eluvõimalusi ruumi puudu- või ülejäägis. Parasiidid leidsid endale ajutise peremehe kitsas ruumis hoonete vahel, mahajäetud tehasehoones, rohtukasvanud tiigis ja unustusse vajunud kinos.

Samuti pakkus publikule omaette elamust üle 40 Euroopa linnas toimunud "Kõnnime:Hoiame" jalutuskäik-lavastus, mis kutsus 12 erineva kohaliku inimesega käsikäes Tartut avastama. Elamust pakkusid ka Karlova jäänukite ja isetekkeliste installatsioonide tuurid, ühtlasi Tour d´ÖÖ ühissõit läbi õhtuse linna. Samuti toimusid kontserdid ja kinoseansid tavatutes paikades ning tänavapusle töötoad.

Festivalil osalesid kunstnikud Eva Mustonen (EE), Fernando Abellanas (ES), Flo Kasearu ja Andra Aaloe (EE), Nomad Architects (LV), Nuno Pimenta (PT), RaivioBumann (FI), Varvara & Mar (EE/ES), Iiris Toom (EE), Roland Seer & Carol Schults (EE), Kristel Maamägi (EE), Rosana Cade (GB), Raho Aadla (EE), Ingmar Järve (EE) ning Arhitektuurikool. Tuure juhtisid Taavi Pae ja Taavi Piibemann.

Muusikalisi elamusi pakkusid HUNT, Metabora, Florian Wahl, DJ-set'iga astusid üles Sveta Local Deejays ja Vera Vice. Lavastuses "Kõnnime:Hoiame" osales 12 kohalikku inimest, festivali aitasid korraldada ligi 25 vabatahtlikku.

Linnafestival Uit on kahe aasta tagant toimuv kohatundliku kunsti festival, mille eesmärk on avastada ning vaadata uue nurga alt Tartu linnaruumi. Festival innustab avalikku ruumi nautima ja mõtisklema selle üle, mida kõik saavad teha selleks, et linnad oleksid kodusemad ja mitmekesisemad.