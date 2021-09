Laupäeval toimub Üle Heli festivali viimane episood

Laupäeval, 4. septembril toimub Tartus Aparaaditehases Üle Heli festivali viimane episood. Üle Heli Aparaaditehases on festivali põhisündmus, mille programm toimub Tartu Erinevate Tubade Klubis, Armastuse Saalis ja Ajuokse Avngaaris. Üks peaesinejaid on Jimi Tenori ja Jori Hulkkoneni improduo Soomest.

Erinevate muusikastiilidega läbi kolme aastakümne katsetanud multiinstrumentalist Jimi Tenor ja Kemist pärit teknomuusika esindaja Jori Hulkkonen on koostööd teinud pikka aega. Ühisel esinemisel Tartus põimib duo klubimuusika erinevaid tahke jazz'ist ja funk'ist kuni teknoni.

Kavas on ka mitmed plaadiesitlused. Maarja Nuut esitleb oma kolmandat sooloalbum 'Hinged', Kiwanoid esitleb peagi Mille Plateaux all ilmuvat albumit "Enter The Untitled", mis sisaldab Stockholmi Elektroonilise Muusika stuudios süntesaatoriga Buchla 200 salvestatud helidel põhinevat loomingut. Oma uut kassettalbumit "Road To Saturn" esitleb ka duo Lost Harbours & eleOnora, mille taga on Ühendkuningriigi päritolu Riias resideeruv muusik Richard Thompson ja Eleanora Tikas.

Veel on kavas Ukraina päritolu Tallinnas resideeruv Nikolaienko, kes esitab oma kevadel plaadifirma Faitiche all ilmunud albumi " " materjali, elektroakustiline vabaimpro duo Post Horn (Raul Keller ja Hello Upan), Taavi Tulev koos Liisa Kruusmäega, Kreatiivmootor viimatise albumi "Mentalbau" eeskavaga ning Tartust pärit Higher Ground stuudioga seotud erinevaid elektroonilise muusikastiile ambient'ist teknoni ühendav Sai Kuule ja psühhedeeliagrupp Wrupk Urei.

Lisaks kontsertprogrammile võib Aparaaditehase kõrvalhoovis asuvas Ajuokse Avangaaris (Kastani 48F) näha ka üheks õhtuks avatava Martin Rästa "Kehatu" galerii pilootprojekti "Latent", mis moondab inimkõrvale kuuldamatu elektromagnetilise kiirguse kuuldavaks ruumilise heli kompositsiooniks ja avab ukse masinate omakeele heliväljale. Kehatu Galerii on projektipõhine uue meedia galerii, mis keskendub mittemateriaalsele kaasaegsele kunstile.

Ajakava

TARTU ERINEVATE TUBADE KLUBI

18.30 Taavi Tulev "Lõpmatus"

20.00 Maarja Nuut "Hinged" esitlus

21.00 Wrupk Urei

22.00 Kreatiivmootor

23.00 Jimi Tenor & Jori Hulkkonen (FI)

ARMASTUSE SAAL

19.15 Nikolaienko (ua)

20.30 Lost Harbours (uk) & eleOnora "Road To Saturn" esitlus

21.30 Post Horn

22.30 Kiwanoid "Enter The Untitled" esitlus

23.30 Sai Kuule

AJUOKSE AVANGAAR (Kastani 48F)

18.00 Martin Rästa "Kehatu" galerii pilootprojekt "Latent"

Sündmusele pääseb kehtiva Covid-19 vaktsineerimispassi või läbipõdemistõendi alusel. Nende puudumisel on võimalik uksel teha kiirtest.

Muusika ja helikunstifestival Üle Heli toimus esimest korda 2015. aastal Tallinnas. Üle Heli Tartus on festivali kõrvalprojekt, mis pidi esialgselt toimuma 22.--24.03.20, aga on toimunud koroona tõttu hajutatult Tartu Uues Teatris, kultuuriklubis Salong, Tartu kunstimajas ja Elektriteatris alates 24. oktoobrist 2020.