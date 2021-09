Pildid: galeriipoe Estonian Design House+ avamine

Eesti disainerite liit on algatanud projekti "Fööniks", pakkumaks disaineritele platvormi koroonaaegsel perioodil oma loomingu tutvustamiseks. Tallinna vanalinnas aadressil Suur-Karja 14 avati sel puhul ka kaheks kuuks galeriipood Estonian Design House+.

"Estonian Design House+ uue galeriipoe väljapanekus näeme palju taaskasutusprintsiipidest lähtuvaid tooteid, sealhulgas spordirõivaid ja pesu, mis on valmistatud kalavõrkude taastoodetud kiududest, hirvenaha jääkidest saapaid ja kotte, autokummidest tenniseid, teksaniidist kampsuneid, vildist sisustustooteid ning ka rõivaid, mille lähtematerjaliks on plastpudelid, ei puudu ka istmed, mis on valmistatud kasutatud rulalaudadest," rääkis Eesti disainerite liidu juht Ilona Gurjanova.

Estonian Design House+ värskelt avatud galeriipoes on oma loominguga väljas Eve Hanson, August, Piret Loog, Tanel Veenre, Virtuoza (Liisi Tui), Kelpman Textile, Cervo Volante, VARKKI, Süsimust, ALEXANDERLING, New Vintage by Kriss, 1. kiht, Reet Aus, KIRA Shoes, Karl Joonas Alamaa, Stella Soomlais, B'MOR studio, Tarmo Luisk, Toivo Raidmets, Raili Keiv jt.

2010. aastal lõi Eesti Disainerite Liit brändi Eesti Disaini Maja / Estonian Design House, mis on mõeldud kodumaiste disainerite loomingu tutvustamiseks Eestis ja välismaal. Alates 2017. aastast on avatud Eesti disaini suurem väljapanek Solarise keskuses.

Uus galerii on alates 3. septembrist lahti esmaspäevast reedeni kell 11-19 ning laupäeviti kell 11-17.