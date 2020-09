EKA moedisainer võitis Pariisis tekstiili- ja moemessil peapreemia

"Selle konkursi võit on tunnustus ja kinnitus, et minu siht ja mõttelaad on tänases maailmas õiged ning käsitlus oluline, see võit kinnitab, et EKA moedisaini haridus on maailma tippkoolide tasemel," ütles Kiidron.

Kiidroni loodud käsitööd väärtustav kollektsioon "Give Me My Fairytale" valiti välja 532 portfoolio seast, mis saadeti konkursile enam kui 80 ülikoolist kogu maailmast. Kiidron-Roomets võitis NextGen Awards žürii peapreemia ning koostöövõimaluse Arts Thread veebiplatvormiga.

EKA moedisaini professori ja osakonna juhataja Piret Pupparti sõnul pole enne EKA tudengid nii suurt rahvusvahelist moevõistluse peapreemiat võitnud.

"On saadud kategooriate võite, aga antud kaliibriga võit on esmakordne," sõnas Puppart.

Premiere Vision-Paris on tekstiili- ja moemess, mida peetakse rahvusvahelise disainivõrgustiku südameks. Lisaks värskele Pariisis korjatud preemiale võitis Annika Kiidron-Roomets hiljuti ka Estonian Fashion Festivali, ERKI Moeshow 2020 ning sõidab sügisel Kiievisse osalema International Young Designers konkursil.