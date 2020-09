Disainiöö rõhutab vajaduspõhisust

14.-20. septembrini toimuv Disainiöö festival tähistab juubeliaastat, pakkudes mitmekülgset kava kogu Tallinnas. Festivali peateema on "Vajaduspõhine disain / Design for Need", keskendudes toodetele, teenustele ja ideedele, mis on suunatud konkreetsete probleemide lahendamisele argielus või ühiskonnas laiemalt.