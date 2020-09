15. sünnipäeva pidava Disainiöö peateema on seekord vajaduspõhine disain. Väliskülaliste hulk sel aastal on piiratud, kuid oma väljapaneku on toonud Tallinnasse näiteks ka Ukraina disainerid.

Festivali kese on Kopli poolsaarel paikneva endise Põhjala vabriku angaarides, kus värske disain annab räämas müüridele uue sisu, vahendas "Aktuaalne kaamera". Värskeid ideid objektide, ruumide, keskkonna ja toimivate olukorralahenduste jaoks pakuvad nii kõrgkoolide tudengite tööd kui Bruno auhinna nominentide väljapanek.

Festivali peakorraldaja Ilona Gurjanova sõnas, et teadmata midagi koroonakriisist hakkas neile meeldima mõte, et võtavad sel korral fookusesse inimkonnale vajaliku teema ehk vajaduspõhise disaini. "Seal on eriti selgelt näha, kuidas on prioriteedid muutunud ja missuguseid esemeid ostetakse, mille järgi on nõudlus," tõdes ta ja kinnitas, et seetõttu on neil Bruno nätiusel nominentide seas ka EKA poolt valmistatud kaitsemask.

Disainiöö kestab 14. kuni 20. septembrini.