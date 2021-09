Muinsuskaitsepäevadel saab imetleda peitu jäänud monumentaal-dekoratiivkunsti

Kunstiteadlased Anu Soojärv ja Gregor Taul on võtnud nõuks kõik nõukogude ajal levinud monumentaal-dekoratiivkunsti teosed üles pildistada, et tänaseks peitu jäänud pärand taas näitusena inimeste ette tuua.

"Kuna meie näitus tegeleb põhiliselt nõukogudeaegsetega monumentaalmaalidega, siis ilmselt paljudel on eelarvamus, et see on midagi nõukogudelikku, ideoloogilist ja võib-olla see on põhjus, miks nii mõnigi neist on üle värvitud või kaetud. Samas kui neid vaatame, siis väga üksikud neist kujutavad midagi nõukogude võimule omast," rääkis Taul "Ringvaates".

"Tegelikult sellist laiapõhjalist kaardistamist ei olegi veel tehtud ja näitusega soovime panna aluse suurele kaardistusprojektile," nentis Soojärv.

"Kõige rohkem on üllatanud see, kui palju neid ikka veel välja tuleb," ütles Taul ja Soojärv lisas, et neid oli tuhande ringis kindlasti.

Näitus avati 29. augustil muinsuskaitsepäevade kodulehel ning füüsilise pop-up näitusena 8. septembril Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ees.

Muinsuskaitsepäevad "Peidus pärand" toimuvad 9.-12. septembrini üle Eesti.