Viktor Lukawski lavastusest "Prototüüp": mind paelus peategelase keerukas isiksus

Lavastuse ettevalmistamine on kestnud kuus aastat ning see on sündinud Kanada, Hispaania, Prantsusmaa ja Eesti teatritegijate koostöös. Loo autor ja lavastaja on Poola-Kanada päritolu Viktor Lukawski, kelle sõnul paelus teda peategelase keerukas isiksus ning viis, kuidas too oli oma elust loonud omamoodi kunstiteose, mille puhul on keeruline teha vahet fiktsioonil ja reaalsusel.

"Minu jaoks oli see huvitav uurimistöö, kus me süveneme tema isiksusse ja hakkame ükshaaval eemaldama neid kihte, millesse ta oli end peitnud," sõnas Lukwaski ja lisas, et lavastuse näitab, kuidas nad oma uurimise tulemusel teda nagu sibulat lahti koorisid, andes talle hääle pärast tema surma.

Lavastuskunstnik Kristel Maamägi lisas, et tegemist on visuaalse ja füüsilise teatri lavastusega. "Ma tõstaksin väga esile nukud selles lavastuses, me ei näe ühtegi näitleja nägu, vaid maske ja nukke, nukukunstnik Pascale Blaison on teinud imelise töö," kinnitas ta.