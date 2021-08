Tallinnas jõuab lavale rahvusvaheline visuaalteatrilavastus "Prototüüp"

"Prototüüp" sulatab nukuteatri ja kinokunsti jutustamislaade, uurimaks enigmat nimega Jerzy Kosinski – vastuolulist Poola-Ameerika kirjanikku, romaanide "Kirgas lind" ja "Kohal olla" autorit. Lavastus kasutab sündmusi Kosinski elust ja loomingust ning uurib tema elukestvat reaalsuse ümbermõtestamist: ellujäämisreaktsiooni hirmudele, millega ta II maailmasõja ajal silmitsi seisis ja mis viisid lõpuks tema isikliku ja loomingulise allakäiguni. "Prototüüp" on uurimus "loomingulisest ellujäämisest" ja traumast sündinud kunstnikust.

Zou on Kanadas Torontos baseeruv rahvusvaheline teatrikompanii, mida juhib selle asutaja Viktor Lukawski, kes teeb koostööd ka Norra-Prantsuse nukuteatriga Plexus Polaire. Eestis on Lukawski loonud Eesti noorsooteatri lavastuse "Tagurpidi" liikumise ja ning osalenud näitlejana Vanemuises Molière'i-lavastuses "Naiste kool".

"Prototüübis" on lisaks Viktor Lukawskile laval Andreu Martinez Costa (Hispaania), Adam Paolozza (Kanada) ja Teele Uustani (Eesti). Lavastuse dramaturg on Bobby Theodore (Kanada), kunstnik Kristel Maamägi (Eesti), nukukunstnik Pascale Blaison (Prantsusmaa) ning kostüümikunstnik Michelle Tracey (Kanada). Valguskujunduse loob Priidu Adlas, helikujunduse Kirill Havanski ning videokujunduse Taavi Varm. Lavastusala juht on Tamara Vuckovic ning peaprodutsent Kendra Bator (mõlema Kanadast). Lavastuse kaasprodutsent on Nordlandi visuaalteater (Norra). Partnerid on Why Not Theatre (Kanada) ja Eesti noorsooteater.