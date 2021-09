Rasmus Ermel filmist "Vee peal": esimestel võttepäevadel olin pisut kohkunud

10. septembrist jõuab kinodesse Peeter Simmi uus mängufilm "Vee peal", mis põhineb samanimelisel Olavi Ruitlase romaanil. Peaosatäitja Rasmus Ermel, kelle jaoks oli see esimene suurem filmiroll, kinnitas, et üldiselt võib ta oma tehtuga rahule jääda, kuigi alati saaks paremini.

Andero Ermel sõnas, et kuigi tema poeg Rasmus polnud esialgu "Vee peal" peaosalise rollist eriti vaimustunud, siis soovitas ta seda võimalust ikkagi kaaluda. "Ütlesin, et elu pakub sulle võimalusi ja sa pead neid võimalusi ära tundma, aga selliseid võimalusi väga palju ja väga paljudele ei tule."

"Ma ütlesin, et mine sinna kohale ja räägi režissööri ja nende inimestega, sest ma tahan, et kui sa loobud, siis sa tead, millest sa loobud," meenutas ta ja lisas, et õnneks võttis poeg teda kuulda. "Sain nad Peeter Simmiga kokku ja pärast paaritunnist vestlust oli roll vastu võetud."

Rasmus Ermel kinnitas, et esimestes võttepäevadel oli ta natukene kohkunud. "Vastutus tundus kuidagi hästi suur, aga siis üsna kiiresti harjusin ära ja hakkasin kõike nautima," tõdes ta ja lisas, et enne seda filmirolli oli ta mõningaid reklaame peale lugenud või väiksemaid rolle teinud. "See oli esimene suurem roll."

"Oma rolli kohta ütleksin ma, et alati saab paremini," tõdes ta ja lisas, et üldiselt võib siiski rahule jääda. "Vahepeal olen käinud casting'utel ja on läinud väga hästi, osalesin ka Soome filmis "Omerta 6/12" ja sel suvel tegin kaasa Mart Kivastiku filmis "Taevatrepp"."