Noorsooteatri lavastus "Poiss ja liblik" õpetab lapsi keskkonnale mõtlema

Tammsaare 1912. aastal kirja pandud lugu jutustab lillemerest vaimustunud poisist, kelle tähelepanu köidab hoopis üks kaunis liblikas. Kättesaamatut liblikat püüdes tallab aga poiss maha kõik lilled, mis talle enne nii palju rõõmu valmistasid. Tänasel läbimängul olid publikuks Tallinna Asunduse lasteaia lapsed, kes tõlgendasid lugu omamoodi.

Lavastuse meeleolu kannab helilooja Ardo Ran Varresse muusika, mis sai valmis juba enne proovide algust.

"See maailm on pisut alguses salapärane ja kindlasti mitte õudne, aga tekitab põnevust, ootamatust. See atmosfäär kirjeldatuna üldkokkuvõttes võiks selline soe, värviline ja rõõmsameelne olla," rääkis lavastaja Leino Rei.

Kunstnik Erki Kasemets on lavakujunduse loonud taaskasutatud materjalidest ning seeläbi soovitakse ka lapsi keskkonnateemade peale mõtlema panna.

"Me oleme kasutanud materjale, mille hulgas on sellist inimtekkelist palju, plastikut ja pudeleid. Laval on kõik väga kena, aga kui siit edasi mõtleme, et kuivõrd saastunud me enda ümbrus, ja keskkond on kui lill, peab otsima teekonda läbi meie tekitatud prahi, siis see ei ole päris hea," lisas Rei.

Poisiks ja liblikaks kehastuvad Laura Nõlvak ja Mirko Rajas. Lavastus sobib vaatamiseks alates 3. eluaastast.