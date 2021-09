Eesti-Ukraina dokumentaalfilm "Sõda ja puuhobune" jõuab Ukraina kinolevisse

Filmi keskseks tegelaseks on Eestis elav ukrainlane Anatoli Ljutjuk, kelle eesmärgiks on teha iga päev kasvõi üks väike heategu. Anatoli on omal moel Tallinna vanalinna legend, sest Lääne-Ukrainast pärit mees on Laboratooriumi tänavale rajanud ainulaadse maailma, mille põhituuma moodustab ukraina kultuurikeskus ja kirik. Tema igapäevasele pühendumisele esitab väljakutse Ukrainas lahvatanud sõda, mida Anatoli ei suuda passiivselt kõrvalt vaadata. Ta organiseerib Eestis humanitaarabi ja annetuste kogumise ning sõidab otse rindejoonele.

"Sõda ja puuhobune" maailma esilinastus toimus DocPoint Tallinna festivali raames, seejärel esitleti filmi Ukraina festivalidel Docudays UA ja Molodist.

"Sõda ja puuhobune" valmis 6 aasta jooksul, võtted toimusid nii Tallinna vanalinnas kui Donetski rindejoonel. Filmi režissöörid on Ulyana Osovska ja Denis Strashny. Eesti poolt panustasid filmi valmimisse monteerija Mirjam Jegorov, toimetaja Kersti Uibo ja kaasprodutsent Ülo Pikkov. Filmi tootsid produktsioonifirmad Docutoloka ja Silmviburlane.