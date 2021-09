Pildid: Solaris galeriis avati Huupi isikunäitus "Päeva Palee II"

Kirg värvi, valguse ja varju vastu on inspireerinud kunstnik Evelin Zolotkot alias Huupit looma maalisarja Päeva Palee II. Teoste pealkirjadeks on kellaajad, mis tähistavad valgust ajas ja ruumis ning sümboliseerivad valguse kulgemist. Suurtel inimtühjadel lõuenditel on aeg peatunud ning stoppkaadris on hoonete-ansamblid lõunamaiselt päikselise taeva all.

"See on inimloomeline keskkond ja elu täielikult puudub. See on stoppkaader. Kui ma seda tunnet kirjeldan, siis see on tohutu vaikuse tunne," rääkis kunstnik "Aktuaalsele kaamerale". "Kui minna kuhugi karjääri, mis on maha jäetud ja seal on tohutud liivamüürid ja sa saad aru, et seal on toimunud väga vilgas tegevus, aga hetkel seda ei ole, siis see tunne, mis tekib, on midagi, mida ma ei oska sõnadesse panna ja ma üritasin seda maali panna."

Näitus on Solaris galeriis avatud kuni 10. oktoobrini.