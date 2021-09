Esmakordselt Eestis jõuab Vanemuise lavale ooper "Linda di Chamounix"

"Linda di Chamounix'd" peetakse üheks Gaetano Donizetti küpsemaks ooperiks, kuid ometi pole lavastus seni Eesti publiku ette jõudnud.

Linda rolli täidab lavastuses Vanemuise teatri ooperisolist Pirjo Jonas. Tema armastatu Carlo rollis astub üles aga Läti rahvusooperi esisolist Raimonds Bramanis. Kuigi ooperi põhiteema on loomulikult armastus, sai lavastaja Robert Annuse sõnul väga oluliseks ka kogukonna mõiste.



"See tegevus toimub tõesti Chamounix' külas, mis on selline eraldatud mägiküla. Tänapäeval on seal üks maailma kõige lühem lennukite maandumisrada. Ehk siis see on nii mägede vahel," rääkis lavastaja Robert Annus "Aktuaalsele kaamerale". "See väike külake elas niimoodi teatud eraldatuses, tekitades oma kogukonna. Ega sellises eraldatuses ei saa muudmoodi hakkama kui teineteisele toetudes. Sellest see lugu minu meelest ka väga palju räägib - nad elavad väga teineteise saatustele kaasa, püüavad aidata, aga vahetevahel ka võtta teatud õigust teiste elusid elada."

Eelkõige draamanäitlejana tuntud Robert Annusele on "Linda di Chamounix" teine kord ooperilavastajana kätt proovida.



"Kogu tegevustik on väga paljuski peidetud ka muusikasse, see annab ette ikka väga paljud süžeeliinid ja neid lahti nuputada ongi võib-olla ooperilavastaja kõige suurem rõõm, mis draamalavastajal jääb juurde mõelda, kui ta paneb sinna oma muusikalise kujunduse," rääkis Annus. "Ooperi libreto ja klaviir on justkui selline väga keeruline lauamäng, mille reeglitest sa hakkad aru saama siis, kui see on sul laual olnud ikka nädalaid ja ta hakkab lõpuks sulle ennast avama. Kõik see on suur lust ja lõbu muidugi."