Räpina mõisa härrastemaja sai renoveerimise käigus uue ilme

Sillapää lossi ehk Räpina mõisa restaureerimisel püüti säilitada ajalugu nii palju, kui see oli võimalik. Ehitusjärelvalve teostaja Toivo Erilt ütles ERR-ile, et nad on sellel objektil saavutanud selle, mis tahtisid. "Kõik kihistused ja jäljed toimunud protsessidest on siin kajastatud," selgitas ta.

Restuareerimistöid alustati käesoleva aasta alguses ning remont läks maksma üle 300 000 euro. Hetkel tegutsevad härrastemajas Räpina koduloo- ja aiandusmuuseum, rahvakool ning muusikakool.