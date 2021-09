Kolmapäeval alanud jazzikonverentsi avas Maria Fausti ja Collegium Musicale "Maarja missa"

Tallinnas alanud rahvusvaheline jazzikonverents tõi Eestisse ligi 200 muusikaettevõtjat ja ajakirjanikku ning annab eesti džässmuusikutele võimaluse tutvustada oma loomingut. Konverentsi peateema on "Shapes of Jazz To Come" ehk siis heidetakse pilk jazzmuusika tulevikku.

Jazzikonverents algas eile õhtul Niguliste kirikus Maria Fausti ja Collegium Musicale "Maarja missaga". Vabal laval, Fotografiskas ja mujal astuvad näidiskavadega üles kümned eesti jazzikollektiivid, kelle valis välja rahvusvaheline komisjon. Jaak Sooääre sõnul on tegemist hea hüppelavaga rahvusvahelisele jazziskeenele.

"Kuigi see pole otseselt mingi turg, kus me müüme midagi, siis siia on tulnud kuskil 200 inimest välismaalt oma kuluga ja meil on võimalus neile näidata päris mahukat Eesti muusikaprogrammi," rääkis Eesti Jazzliidu rahvusvaheliste suhete juht Jaak Sooäär "Aktuaalsele kaamerale". "Kui me räägime välismaa muusikaettevõtjate kontsentratsiooniga saalidest, siis see on suurimaid, mis kunagi on olnud üldse Eestis."

Muusikatööstus on ülemaailmse pandeemia käigus kõvasti kannatama pidanud ning nii arutletakse konverentsil selle üle, mida tulevik toob.

"Kontsertreisid ja elavad esitused on ära jäänud. Paljud tegevused on veebi kolinud. See kõik on meie sektorit kõvasti raputanud," rääkis Euroopa jazzivõrgustiku asepresident Martel Ollerenshaw. "Samuti räägime keskkonna teemadel, soolisest tasakaalust, sotsiaalsest võrdsusest ja paljust muust, mis annab tulevikule lootust."

Euroopa jazzivõrgustiku asepresident on suur Eesti muusika austaja ning ootab kontserte väga.

"Ma loodan näha Kadri Voorandit, Kristjan Randalut, uuesti Maria Fausti, kes eile õhtul esines ning ka Peedu Kassi. Olen huvitatud mitmetest muusikutest," rääkis Ollerenshaw.

Jazzikonverents toimus Tallinnas viimati kümme aastat tagasi kultuuripealinna sündmuste raames ning siis sai rahvusvahelise tõuke ka näiteks Kadri Voorandi karjäär.