Galerii: Fotografiskas avati näitus "Prügi, dipikaste, muru, pojeng, pepu"

Näitus koondab Cousinsi fotoseeriad ja samanimelise raamatu fantaasiaküllaseks tervikuks ning seda täiendab neljas seeria pealkirjaga "Mercado" ja videoteos. Seeriad "Prügi" ja "Dipikaste" juhivad tähelepanu äravisatavatele asjadele ja vaatlevad tarbimise tagajärgi; "Muru pojeng pepu" aga toob fookusesse inimese.

"Mind ei kihuta tagant ambitsioon end kunstnikuna tõestada. Minu jaoks on kunstis kõige olulisem tunded ja instinktid välja elada. Oma loomingus lähtun intuitsioonist ning see on ka minu igapäevategemiste kõrval väga oluline," selgitas ta ja mainis, et kui ta näeb tänaval mingit kummalist eset, leiab turul mõne veidra puuvilja või avastab midagi, mis teda tülgastab, siis soovib ta need esemed omavahel kokku sobitada. "Mõnikord tekib erinevate asjade vahel mingi uutmoodi harmoonia."

"Fotografiska jaoks on põnev, et saame oma näitusesaalid muuta seekord külluslikuks värvipaletiks ja tunda end kaasahaaratuna kaasaegse fotograafi Maisie Cousinsi fotodest, mis otsivad ilu ja inetuse vahel intrigeerivat tasakaalu. Maisie fotod on uskumatult värvikirevad. Näeme tema töödes lähivõtteid kleepuvatest ja niisketest esemetest, mis on kas kokku pigistatud või lömastatud. Tegu on justkui suurejoonelise pidusöögi jääkidega, mis on vaikeludeks seatud. Fotograaf Cousins on selle kõik väga pilkupüüdvalt jäädvustanud," kirjeldas näituse juht Maarja Loorents.

Maisie Cousins (s. London, 1992) õppis Brightoni ülikoolis fotokunsti ning lõpetas selle 2014. aastal bakalaureusekraadiga. Ta on oma loomingut esitlenud mitmetel rahvusvahelistel grupinäitustel: Vogue'i fotofestivalil Milanos (2016), Fotofo festivalil Slovakkias (2018), Euroopa fotokuu raames Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg'is (2019), Fotonäituste fondis Hong Kongis (2019) ja Look Photo biennaalil (2019).

Näitus "Prügi, dipikaste, muru, pojeng, pepu" jääb avatuks 16. jaanuar 2022. aastal.