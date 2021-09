Margit Aasmäe: me ei pane lihtsalt pilte seinale, vaid proovime luua inimesele õige keskkonna

"DeStudio. Pohmelus"

Veel viimaseid päevi on Fotografiskas üleval kunstirühmituse DeStudio ehk Herkki-Erich Merila ja Peeter Lauritsa väljapanek "Pohmelus". "Meil on hea meel, et ta meil on olnud ja kahjuks on viimane nädal, kes veel näinud pole, siis siiralt soovitan," ütles Aasmäe. "Tegu on revolutsioonilise näitusega Eesti kunsti ja fotograafia maastikul. See näitus on ajatu. Tagasivaatena võib aru saada, miks ta sellist furoori tekitas tol ajal – see oligi teistmoodi ja pani fotograafia Eestis kunstiliigina pildile."

Nick Brandt "Tühi maailm. Meile jääb vaid tolm"

"Kui me seda näitust kaalusime, siis ei teadnud, kuidas ta mõjuma hakkab, sest ta on tõsine ja karm ning see on suurnäitus. See näitus on see, mis oma mahu tõttu inimesi kõige rohkem raputab," nentis Aasmäe.

Tema sõnul on sellelt näituselt saadav kogemus väga inspireeriv. "See räägib sellest, kuidas meie inimestena oma tegevusega mõjutame loodust ja loomi, aga tegelikult mõjutame enda elu ja enda edasist elu siin planeedil. Me teadvustame ja teame seda, aga küsimus jääb õhku, et kas ja millised samme võiksime astuda, et seda kurssi muuta."

"Meil pole olnud eesmärk omaette sellist näitust alati hoida majas," ütles ta. "Oleme näinud, et need näitused on väga kõnekad ja lähevad inimestele väga korda."

Arno Rafael Minkkinen "Kakssada aastaaega"

Peagi jõuab Fotografiskasse ka soome juurtega fotograafi Arno Rafael Minkkineni näitus "Kakssada aastaaega". "Kuus aastat sai ta veeta oma esimesed eluaastad Soomes, ülejäänud elu on viinud ta Ameerikasse, seal on tema mõjutused, üleskasvamised ja haridused olnud, kirjeldas Aasmäe. "See näitus on tema 50 viimase aasta tööd 30 eri riigis, aga kui seda näitust vaadata, siis pole aru saada, et see on ajalooline jada. Tema stiil on olnud kogu aeg ühtemoodi ajatu, esteetiline ja puhas."

"Minkkinen kasutab oma keha, kuidas ta suhestub ümbritsevasse loodusesse ja viib meie mõttemaailma sinna, et mis emotsioonid meid ennast kannavad ja mis mõtted meile pähe tulevad. Tema näitus on meditatiivne rännak. See näituse keskkond on ka nii loodud," ütles ta.

"Me ei pane lihtsalt pilte seinale, vaid proovime luua selle õige keskkonna inimesele, et ta saaks seda näitust kogeda," rääkis Aasmäe. "Seal näitusel õõtsuvad kased, nagu Soomes ja meil siin endal metsas, hõiguvad öökullid ja krooksuvad konnad, mis ise aitavad meil minna sinna tema rännakule."