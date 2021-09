Puur kavatseb presidendi kultuurinõuniku ameti kõrval muusikavallas jätkata

"See pakkumine tuli umbes poolteist nädalat tagasi ja loomulikult selliseid pakkumisi ei tule iga päev, see oli suur üllatus," tõdes Rasmus Puur ja kinnitas, et esialgu võttis see kõhedaks. "Ma palusin ka mõtlemisaega, mida mulle õnneks anti, pärast põhjalikku nädalast mõttetööd ja arutlemist erinevate osapooltega jõudsime ikkagi selleni, et võiksin selle ameti peal proovi teha."

Puuri sõnul oli üks osa läbirääkimistest ka see, et tal jääks ikkagi võimalus tegeleda heliloomingu ja dirigeerimisega. "See oleks põhiosa minu tegevusest ja nõuandmine oleks seal kõrval, seega see pole täiskohaga töö," tõdes ta ja kinnitas, et ta saab jätkata nii olemasolevaid tellimusi kui ka tulevasi projekte. "Saan olla maastikul tegev, et selle kaudu anda ka presidendile parimat nõu, mida ma oskan."

Oma tulevase ameti kohta ei oska Puur hetkel veel midagi öelda. "Mingis mõttes alustavad kõik nõunikud omal kombel tühjalt lehelt, sest president kujundab selle töö alati vastavalt iseendale, mistõttu on mul raske öelda, mida see kultuurinõuniku töö tegelikult täpselt endast kujutab," tõdes ta ja rõhutas, et Alar Karis pole olnud kunagi president ega tema kultuurinõunik. "See kujuneb töö käigus."

"Peamine eesmärk on olla sillaks kultuurivaldkonna ja presidendi vahel, vahendada seda, mis maastikul toimub, ning hoida teda kursis," selgitas ta.