Salnikov "Petrovid gripi küüsis" ekraniseeringust: film tuli väga hea

Eestis sündinud Aleksei Salnikovi raamatu "Petrovid gripi küüsis" ekraniseering on saanud suure tunnustuse osaks. Kirjanik ütles, et film on tema arvates väga hea ning tõeline kinokunst.

Tänavusel Cannes'i filmifestivalil lõi laineid Kirill Serebrennikovi film "Petrovid gripi küüsis". Meeledejääva visuaali eest pälvis teos parima kaameratöö auhinna ja kergitas teose Venemaal taas müügiedetabelite tippu. Filmi aluseks olnud samanimelise raamatu autor Aleksei Salnikov on sündinud 1978. aastal Tartus. Kui ta oli 6-aastane, läksid ta vanemad lahku ja ta kolis emaga Venemaale. Pärast seda on Salnikov käinud Eestis vaid korra, aga see käik on tal eredalt meeles.

"See oli juba NSV liidu lõpp, olin 11-aastane," meenutas ta intervjuus "Ringvaatele". "Kirjutasin sellest isegi jutustuse, kus rääkisin oma muljetest. Kui laps lahkub 6-aastaselt ja 10-aastasena naaseb, siis näib, et muutub väga palju. Aga tegelikult juba bussiga vanaema juurde sõites tundsin lähemad majad ära. Ja minu meelest olid isegi mõned kaktused naabrite akendel samad."

Salnikovi raamatu ainetel vändatud ja Eestis linastuvas samanimelises filmis leidub näiteks ka tsitaat raamatust "Kunksmoor ja kapten Trumm", mis oli Salnikovi lapsepõlve lemmikraamat.

Kuna filmi režissöör Serebrennikov peab võimude korraldusel viibima koduarrestis ja Moskvast väljas käia ei tohi, siis kantigi tegevus üle Venemaa pealinna ja Jekaterinburgi näeb filmis vaid vilksamisi.

Salnikov on filmiga aga väga rahul. "Ma teadsin, et ta on hea lavastaja nii teatris kui kinos," kiitis Salnikov Serebrennikovi.

"Tegelikult suurem osa ekraniseeringuid ju õnnestub," ütles ta. "Mul on hea meel, et film tuli väga hea. Ootasin ekraniseeringut, aga ei oodanud, et see jutustatakse nii ebatavalise keelega, et saad aru - see on kinokunst. Mitte lihtsalt raamatu üleviimine ekraanile, aga just nimelt film. Ja täis vaimustavat muusikat! Ei mingit nostalgiat, vaid kaasaegsed vene bändid."