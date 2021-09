Punab: Arraku kunsti mõistmiseks tuleb minna sügavuti isiklikule tasandile

Väljapanek võimaldab tutvuda Arraku loometee algusajaga 1960. aastatel ning järkjärgulise kujunemise ja arenguga läbi 1970. aastate. Maalide kõrval on eksponeeritud sama perioodi joonistused, trükigraafika, metallehistöö ja raamatukujundused.

Kunstikoguja Margus Punab nimetas Jüri Arrakut Eesti 1960. aastate kunstiuuenduse üheks käilakujuks, kelle loomingu mõistmiseks tuleks minna sügavuti isiklikule tasandile. "Seal sees on tema ise, isiklikud kogemused, frustratsioonid, õnn ja õnnetused," rõhutas ta ja lisas, et tema jaoks on oluline kunst, mis kajastab ajastut ning ajastu mõtet. "Seda teeb Arrak neist kunstnikest kõige-kõige paremini."

"Kui me tahame Jüri Arraku kunsti mõista, siis peame hakkama vaatama baasilisi mõjureid, isiksust mõjutavaid tegureid, et mõista seda varajast kunsti," kinnitas Punab ja rõhutas, et seal on näiteks tugev Lenigradi, varaste suhete ja tema enda isiku mõju. "See analüüs on tegemata ja kui me selle ära teeme, siis ehk mõistaksime Arraku varajast kunsti hoopis teistmoodi."

Näitus "Noor Jüri Arrak. Tormid ja vormid" on Mikkeli muuseumis avatud 1. veebruarini 2022.