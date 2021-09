Kumu dokumentaaliõhtu paotab ukse Rembrandti kogujate maailma

Hollandi režissööri Oeke Hoogendijki film "Minu Rembrandt" ("Mijn Rembrandt") viib vaataja suursugustesse kodudesse, mille seinu kaunistavad Rembrandti maalid. Nende omanikud avavad oma erakordselt kirglikku suhet selle kolm ja pool sajandit tagasi surnud kunstnikuga, kelle hirmkallite tööde omandamise pärast lahvatavad tänapäeval suured draamad.

"Rohkem kui see, mida me teeme Rembrandti pärandiga, peaks kummitama jääma see, mida teeb Rembrandti pärand meiega," ütleb Hoogendijk ise oma filmi saateks.

Peaasjalikult kõrgetasemeliste kunstifilmide autorina tuntud hollandlanna nimekamaid linateoseid on "Uus Rijksmuseum", mis jälgib rohkem kui kümne aasta jooksul ühe Hollandi tuntuma muuseumi renoveerimist ja on linastunud ka Kumus.

Kolmapäeval, 29. septembril kell 18 Kumu auditooriumis linastuva filmi juhatab sisse maalikonservaator Alar Nurkse.

Kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal" korraldavad Kumu ja PÖFF. Sissepääs kõigile selle sarja seanssidele on prii.