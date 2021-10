Pärnu kunstide kooli õpetajad panid oma tööd näitusele

Pärnus on see suhteliselt erakordne, et kunstikooli õpetajad panevad oma tööd näitusele. Ja kui see kunagi võiski juhtuda, siis seda pole teinud Pärnu kunstide kooli õpetajad, sest see kool alustas tööd alles eelmisel aastal, kui liideti kunstide maja ja kunstikool, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd panid kunstide kooli õpetajad Endla teatri sammassaalis välja näituse "Õpetlikud muusad". Avamisel esines kooli bänd.

"Alustasin tööd õppejuhina ja sattudes Kerese tn 3 õppehoonesse, nägin seal väga palju toredaid pilte, toredaid õpetajaid, kes oma töö kõrvalt ka jaksavad maalida ja tegeleda ise kunstiga. Siis tekkiski selline idee. Tahtsime seda ideed juba kevadel läbi viia, aga meie suur sõber koroona astus tookord vahele. Iseenesest on see positiivne, sest näituse avamine ongi sattunud oktoobrikuu algusse, kui meil ongi põhjust õpetajate poole natukene alt üles vaadata," rääkis Pärnu kunstide kooli õppejuht Lee Press.

Tõenäoliselt ei mõtle õpilased ega lapsevanemad sellele, et pedagoogiamet pole kunstiõpetajate ainus roll. Peale selle on kunstiõpetaja ka kunstnik. Nüüd saab õpetajate töödele Endlas kuu aja jooksul pilgu peale visata.