Pärnu linnagaleriis saab näha noorte ja näljaste kunstnike loomingut

Kolmandat aastat järjest toimuval näitusel on väljas kaheksa noore kunstniku tööd, millest suur on valminud valminud viimase aasta jooksul. Näituse on algusest lõpuni kokku pannud stuudiumi lõpetajad. Ka pealkiri "Noored ja näljased" on nende ühine looming.

Pärnu Kunstide Kooli lõpetaja Thomas Kaljula selgitas, et valitud pealkiri viitab nii tühjale kõhule, mis tööd tehes tekib, kui ka mentaalsele näljale teha midagi, mida hing ihkab.

Kaljula töödest on näitusel nii fotograafia-, süvatrüki- kui ka joonistustöid. Noor kunstnik tõdes, et päris galeriis oma loomingu näitamine tekitab pisut hirmu. "Aga samas saan näidata, mida ma olen terve selle aja kunstikoolis teinud," märkis ta.

Noorte ühistööna näeb näitusel videoinstallatsiooni, mille keskmes on eelnevalt anonüümselt kokku kogutud inimeste mured, mis on pandud ebaõnneküpsiste sisse.

"Kui sa teed selle küpsise lahti, siis selle asemel, et leida sealt positiivne soov tulevikuks, saad hoopis kellegi teise mure. Selles videos teeme neid küpsiseid katki ja loeme probleeme ette," selgitas Pärnu Kunstide Kooli lõpetaja Olivia Moorits.

Näitust saab Pärnu linnagalerii kunstnikke majja vaatama minna 15. juunini.