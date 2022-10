Pärnu kunstide kooli õpetajad avasid Endla teatris näituse

Endla teatri publik saab nüüd etenduse vaheajal imetleda Pärnu kunstide kooli õpetajate töid. Osa õpetajaid on teinud töö spetsiaalselt selleks väljapanekuks, teised on toonud kohale mõne varasema taiese.

Reegel, "kes teeb, see oskab, kes ei oska, see õpetab" Pärnu kunstide koolis ei kehti. Sealsed õpetajad on ise ka arvestatavad tegijad ning alles mõne aasta eest mitme huvikooli liitmisel loodud kunstide kool asus kohe traditsiooni looma.

Esimene näitus õpetajate töödest toimus möödunud aastal. Ja loomulikult on näituse avamisel ka laulu ja pillimängu, sest neid asju õpetatakse kunstide koolis ka.

"Tõepoolest, kui me eelmisel aastal esimest korda kutsusime oma kunstide kooli õpetajaid tooma näitusele töid, siis me mõtlesime sellele, et sellest võiks saada traditsioon, et julgustada meie õpetajaid, et nad ka oma loovat külge ja kunstnikuks olemise rolli näitaksid ka muule maailmale. See on alles teine näitus ja loodan, et me saame 18 aasta pärast tähistada 20. Pärnu kunstide kooli õpetajate näituse avamist," rääkis Pärnu kunstide kooli direktor Kristel Kallau.

Oma töö näppu võtta ja see näitusele tuua on õpetajatele nii-öelda päriskunstnikega võrreldes tõenäoliselt pisike julgustükk, sest nad pole sellega lihtsalt harjunud.

"Et tuua ja avada oma hinge, see on ka ikkagi otsustamise küsimus ja julgustükk. Nad toovad küll meeleldi oma tööd näitusele, aga ma arvan, et igaühel on väike hingevärin sees, kui ta pilt näpus näitusele jõuab. Ma tean, et väga pajude tööd on küll valminud spetsiaalselt selle õpetajate näituse jaoks. Inimesed hakkavad juba varakult valmistuma ja mõtlema, mida ma siis esitan ja mida ma teen," ütles Kallau.