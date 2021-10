Noored interpreedid mängivad koolikontsertidel omavanustele kuulajatele

Kontsertide juhi Johan Randvere sõnul on kihvt, et noored mängivad omavanustele. "Selle kontserdi eripära on, et see on päris saal, päris tingimustega, akustika ja klaveriga. Inimesed panevad ilusti riidesse ja ma lasen noortel mängida, mida nad soovivad," sõnas Randvere.

Johan Randvere seob palad ühtseks tervikuks, tutvustades kuulajatele nii esinejaid kui esitamisele tulevaid palu, instrumente ja heliloojaid.

VHK õpilased Herman ja Karl enda sõnutsi suured kontserdil käijad pole. "See oli tõesti väga äge ja tore oli kuulata! Palju huvitavam kui tavalises tunnis," ütlesid nad.

Tänase kontserdi üks üllatusnumber oli harva esitusele tulev Ionel Dumitru tuubasoolo, mille esitas Toomas Oskar Kahur. Ta alustas pillimängu suhteliselt hilja - alles 14-aastaselt. "Ma loodan, et keegi, kes siin täna käis sai inspiratsiooni või innustust, et hakata ka mingisugust pilli õppima. Vahet pole, kas see on tuuba või viiul," ütles Kahur.

Kontserdid toimuvad kord kuus Eesti muusika- ja teatriakadeemia suures saalis.