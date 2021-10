Paul Kuimeti teosed jõuavad väljapanekule Brüsselis

Näituse avamisel esitletakse Kuimeti ingliskeelset monograafiat "Compositions with Passing Time" (Lugemik, 2021). Kavas on vestlus, kus kunstnikuga ajab juttu Brüsselis elav kunstnik ja kirjastaja Lieven Lahaye.

Paul Kuimet osales Wielsi residentuuris 2018. aastal esimese Eesti kunstnikuna. Näitusel "Sidewalks and Desktops" on väljas teosed, mis tegelevad aja, ajalikkuse ja ruumiga, leides ootamatut ilu kõige argisemates hetkedes. Mitmed teosed olid väljas Kunstihoone näitusel "Lõputa lugu" (koos Mihkel Ilusaga, 2020).

Uue teosena on näitusel videoteos "Brooklyn Kitchen Still Life", mis jätkab kunstniku varasemat vaikelufilmide praktikat. Video keskendub vaikelule kui kunstiajalooliselt olulisele žanrile.

Monograafia "Compositions with Passing Time" tekstide autorid on Anthey Beuys, Piret Karro, Nico Anklam ja Chris Sharp, raamatu toimetaja on Laura Toots. Teose on kujundanud Indrek Sirkel ja välja andnud Lugemiku kirjastus.