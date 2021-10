Theatrumis etendub Maria Petersoni lavastatud "Kuningas sureb"

Kuningas Berenger I, keda kehastab Lembit Peterson, on juba enam kui 300 aastat troonil, tema kuningriik laguneb, rahvas on välja rännanud ning loodusjõud märatsevad. Kätte on jõudnud hetk, kus end surematuks pidav 400-aastane türann peab seisma silmitsi oma viimse tunnikesega

"Kui ma selle lavastuse võtsin, olin parasjagu esimeses karantiinilaines, ja kui ma teost lugema hakkasin, siis umbes poole pealt veeresin voodist naermise pärast maha," rääkis lavastaja Maria Peterson. Tema sõnul on lugu väga tänapäevane.

Eesti lavadel pole seda 1962. aastal kirjutatud Ionesco teost veel täismahus esitatud. Theatrumi jaoks tõlkis näidendi Marius Peterson.

Lavastaja sõnul on lugu kirjutatud mitmes žanris korraga. "Vastavalt sellele, kuidas kuninga teekond läheb, muutuvad ka žanrid," ütles Peterson. "See on võib-olla nagu meie teekond elus - vahepeal tõstame pead, aga lõpus ei saa keegi kaabuga vehkida."

Sureva kuninga õukonna rollides on Liina Olmaru, Sandra Uusberg, Laura Peterson, Ott Aardam ja Tarmo Song.