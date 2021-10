Maria Peterson: tahan, et materjalis oleks midagi, mis teeb mind targemaks

Maria Petersoni sõnul jõudis ta Eugene Ionseco teoseni esimese koroonalaine ajal, mil lavastajal oli rohkem aega lugemiseks. Peterson tõdes, et kuigi lavastuse tekst oli kirjutatud aastakümneid tagasi, tundis ta ära praeguse perioodi. "Ma tahan, et materjalis oleks midagi, mis teeb mind ennast targemaks, suuremaks, paremaks," rääkis lavastaja.

Eugene Ionseco on lavastaja Maria Petersoni üks lemmikautoreid. Ka oli huvitatud näidendi tõlkimisest Marius Peterson.

Lavastusest rääkis ka näitleja Laura Peterson, kelle sõnul on "Kuningas sureb" aktuaalne kogu aeg. Seoseid näeb näitleja ka praeguse olukorraga. "Praegu on õhus palju paanikat ja hirmu, teadmatust," mainis näitleja.

Kuninga rollis astub lavastuses üles Lembit Peterson, kelle sõnul kirjutas Ionseco lavastuse selleks, et õppida surema. "Ka surema peab õppima, ehkki me lükkame seda mõtet ja treeningut päevast päev edasi." Lembit Peterson tõdes, et kui inimesed endale surma rohkem selgitaks, siis loodetavasti mõistaks nad paremini nii iseennast kui ka teisi.

Lembit Petersoni sõnul on tänuväärt, et tütar Maria Peterson teda kuninga rolli usaldas. "Perekondlikud sidemed ja perekondlik alus annab teise väga olulise mõõtme juurde," rääkis näitleja Lembit Peterson ja lisas, et kuigi Theatrumi on nimetatud perekonnateatriks, näeb ta selles ainult positiivset tagasisidet.