May ja Ursula Aavasalu panid näitusele fantaasiakirjandusest insipreeritud teosed

Ema ja tütar May ja Ursula Aavasalu on Haapsalu kunstikooli galeriis väljas kahe erineva kunstivormiga. May tehtud on keraamilised nukud ning Ursula on seintel eksponeeritud graafika autor, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ise on nad varem oma loomingu stiili iseloomustanud kui gootilik-aurupungilikku.

"Kui sulle meeldib igasugune fantasy ja horror ja taoline kraam, siis see lihtsalt kuidagi koguneb ja lõpuks leiab väljundi mingi nuku või pildina," selgitas Ursula Aavasalu.

Nagu tütar Ursula, on ka May Aavasalu fantaasiakirjanduse huviline. Iga näitusel oleva keraamilise nuku tegemine võttis tal aega mitu kuud ning need valmisid tema köögilaual. Mis põhjusel ta neid just seal valmistas?

"Väga proosaline. Meil ei ole stuudioruumi enam. Meil oli muidu ruum, kus oli ahi ja press, savipress ja kõik vahendid olemas, aga ei ole ruumi lihtsalt. Siis mõtled, et teed midagi niisugust, mida saad väikeses ruumis teha," selgitas ta.

Fantaasiakirjanduse motiividest inspireeritud nukke ja graafikat sai aasta alguses koroonapiirangute tõttu näha pildigaleriina internetis. Nüüd võib publik näitust esimest korda oma silmaga kohapeal uudistada, mis annab kunstnike sõnul palju juurde just nukkude vaatamisele, sest need on ruumilised objektid.

"See vahetu pilt annab ikka hoopis teise. Materjal ja värvid ja kõik on vahetult parem näha," ütles May Aavasalu.

Näitust saab Haapsalu kunstikooli galeriis külastada 6. novembrini.