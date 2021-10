Ööülikoolis algab kolmeosaline loengusari Konstantin Stanislavskist

Konstantin Stanislavski nägemus näitlejatööst ja teatrikunstist on saavutanud ülemaailmse mõju. Samas pole tänaseni ühtegi lõplikku versiooni tema kuulsast "süsteemist". See on omakorda tekitanud legende ja karikatuure Stanislavski teatrist.

Ööülikooli kolmeosaline loengusari avab hiljuti avaldatud arhiivimaterjalide ja eluoo põhjal Stanislavski teatritee alates 19. sajandi lõpu vene kaupmeeste perekonnast lõpetades 20. sajandi stalinistliku Nõukogude Venemaa hirmuõhustikuga. Loengutes kõlavad ka katkendid seni eesti keeles avaldamata Stanislavski kirjavahetustest. Ööülikooli lektor on näitleja, tõlkija ja lavakunstikooli õppejõud Anu Lamp, saadete toimetaja on Joonas Hellerma ja helirežissöör Külli Tüli.

I osa: Isepäine kaupmees

Ööülikooli kolmeosaline loengusari Konstantin Stanislavski teatriteest algab tema kaupmeeste perekonnast ja poisipõlve läbielamistest. Kuidas tekib maailma muutev teatripisik keset ketrusvabrikuid ja nendega seotud äriplaane

II osa: Süsteemi sõnastamine

Stanislavski saatuslik kohtumine Nemirovitš-Dantšenkoga viib Moskva Kunstiteatri loomiseni. Pärast paljusid edukaid teatritöid tabab Stanislavskit kriis, mis sunnib otsima võimalust sõnastada näitlejatöö alused. Miks see Stanislavskil kunagi lõpuni ei õnnestunud

III osa: Uues maailmas

Stanislavski ja tema teatritrupi reis Ameerika Ühendriikidesse muudab maailma, mille mõju kestab tänaseni. Tänu ameeriklaste pealekäimisele kirjutab Stanislavski oma kuulsa raamatu "Minu elu kunstis". Millist mängu peab ta aga mängima pärast naasmist Nõukogude Venemaale?

Loengusari jõuab kuulajateni kolmel järjestikkusel nädalavahetusel – Vikerraadios laupäeval kell 22.10 ja Klassikaraadios pühapäeval kell 22.05. Ööülikooli loenguid kuuleb järele veebikanalis Jupiter.