Eestlaste voogedastusplatvorm Fairmus aitab muusikutel teenida õiglast tasu

Fairmusi asutaja Reigo Ahvena sõnul tekkis idee koroonapandeemia alguses, kui ühtäkki kontserti- ja plaadimüügitulu järsult langes.

Voogedastusplatvormi Fairmus kuutellimus maksab 2 eurot ja 99 senti, millest pool läheb muusikutele.

"Sellest väga kerge südamega anname 20 % käibemaksuks ära riigile, samamoodi 30% app storile või google playle ja siis allesolevast rahast 50 senti läheb Fairmusile, et saaksime seda platvormi hoida, arendada, hallata. Sealt jääb alles üks euro ja 49 senti, mis tähendab, et me oleme hästi napilt 50% peal, mis läheb otse muusikutele," rääkis Fairmusi asutaja Reigo Ahven.

Eesti Autorite Ühing kiidab õiglase tasu põhimõttel töötava algatuse heaks. Ühingu juhatuse liikme ja muusiku Kirke Karja sõnul on viimase viie aasta jooksul Eesti muusikute plaadimüük suurte voogedastusplatvormide tõttu järsult vähenenud.

"See pole ainult nišitegijate probleem, vaid ka tuntud Eesti artistide plaate ei osteta. Ma mõistan ka kuulaja perspektiivi, sest miks peaks seda tegema? Sul on taas mingi ese vaja ära paigutada, kui sama toodet või teenust on võimalik saada sisuliselt tasuta," kommenteeris Eesti Autorite Ühingu juhatuse liige Kirke Karja.

Selleks, et Eesti muusik suurtel rahvusvahelistel muusikaplatvormidel tulu teeniks, tuleb nende lugusid miljoneid kordi kuulata. Fairmusi asutaja Reigo Ahvena sõnul saab ka teisiti.

"Kui keegi kuulab ühte artisti ühe korra, siis see 1.49 lähebki sellele artistile. Meie suur erinevus on ka see, et me ei loe mitte kuulamise kordi, nagu kõik teised platvormid, vaid me kaardistame aega loo algusest lõpuni. Oluline on aru saada, et enamik popplugusid on kolme minuti pikkused, aga klassikalise muusika lood on 10-12-18 minutit," rääkis Reigo Ahven.

Praeguseks on Fairmusis üleval 2000 Eesti muusikapala, kuid nimekiri täieneb iga päevaga. Lisaks kaasaegsele muusikale annab Fairmus ligipääsu Eesti Rahvusringhäälingu muusikaarhiivile.