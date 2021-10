Galerii. Vabaduse galerii avas Jüri Arraku 101. isikunäituse

Jüri Arraku (1936) nimi ega ka tema kunst ei vaja kunstihuvilistele tutvustamist. Arrak on Eesti kunstis ja kunstielus aktiivselt osalenud 1970ndate algusest peale ning tema loominguline aktiivsus ei ole raugenud.

"Kui päris esimeste väljapanekute puhul võttis tollane kunstipublik tema vaimukaid, aga teinekord ka valulisi sürreaalseid elupeegeldusi vastu kerge hämminguga, nagu see uudsete nähtuste puhul ikka on, siis 1980ndatest oli publik tema sageli mõistujutulised, antiik- või kristlikel müütidel põhinevad maali ja ka graafika igati omaks võtnud," rääkis galerist Reet Varblane.

Tänavust aastat võib kunstis tinglikult pidada ka Jüri Arraku aastaks, leiab Varblane: tema esimene isikunäitus oli kevadtalvel Tartus tARTupoe näitusesaalis, sellele järgnesid suvel Pärnus ülevaatlik graafikanäitus, septembrist Mikkeli muuseumis varajase looming näitus ja nüüd Vabaduse galeriis uute, peamiselt sellel ja eelmisel aastal valminud maalide näitus. Vabaduse galerii näitus on järjekorras tähenduslikult saja esimene.

Jüri Arraku viimaste aastate maalid on suhteliselt väikeses formaadis, neid võib isegi vaadata n-ö kodupiltidena, leiab Varblane. Kuigi kuhugi ei ole kadunud ei mütoloogiast tuntud teemad ega kunstnikule omane figuuritöötlus või pildiruumi võttestik, on kunstniku pilk mahenenud, toonud esile isiklikumaid tasandeid ja elukogemusi.

"Pilk on küll mahenenud, kuid ei ole oma teravust kaotanud. See on Jüri Arraku pilk."

"Pilk" on Vabaduse galeriis avatud kuni 10. novembrini 2021.