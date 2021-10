EKKM-is saab näha Edith Karlsoni isikunäitust "Süütuse tagasitulek"

Karlsoni väljapanek EKKMi kolmel korrusel avab eksistentsi pimedama, nilbema, naljakama ja õrnema poole. EKKMi ruumid on ümber ehitatud paikadeks, kus kohtuda terrakotast igaviku ja Neitsi Maarjaga, orhidee ja klaasist kupliga, tillukese Kristuse ning lõppematu Enyaga.

Edith Karlson on skulptor, kelle loomingus esinevad animaalsed, brutaalsed ja tsiviliseerumispaineta karakterid. Nende robustne pinnatöötlus, justkui lõpetamatus ja groteskne paisutatus kõnetavad allhoovusena tumedaid tunge ja ürgsemaid ladestusi. Seeläbi tungivad Karlsoni loomingusse ka abstraktsemal tasandil küsimused ihadest, surmast, seksuaalsusest ja pühadusest, pakkudes kapitalismi jaatuse või eituse asemel hoopis tooremat ning ihulisemat kogemust – see on objekti triumf.

Kunstnik Edith Karlson, kuraator Eero Epner, ruumikujundus Arthur Arula, valguskujundus Oliver Kulpsoo, graafiline disainer Margus Tamm.

Näitust saadavad tuurid eesti, vene ja inglise keeles. Tuurid on tasuta, kuid näituse meeskond palub tuuril osaluse registreerida.

Karlsoni töödele lisaks saab näha teoseid Eesti Kunstimuuseumist, Tartu Linnamuuseumist, Eesti Ajaloomuuseumist ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogust.

Näitus jääb avatuks kuni 12. detsembrini.